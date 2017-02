Kans van 1 op 3 miljard: moeder krijgt 2 tweelingen terwijl ze anticonceptie gebruikt

Hoe is het mogelijk?! De 30-jarige Emma Power werd 10 jaar geleden ongepland zwanger van een tweeling, terwijl ze aan de pil was. Na de bevalling besloot ze over te stappen op een ander voorbehoedsmiddel om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurde. Zonder succes…

Emma werd weer zwanger, wederom van een tweeling!

Pil niet vergeten

De eerste tweeling kreeg Emma al op 20-jarige leeftijd. Ze was in shock toen erachter kwam dat ze zwanger was. Ze had de pil nooit vergeten in te nemen en was ook niet ziek geweest, waardoor de pil minder goed kan werken. Toen ze op de echofoto zag dat ze een tweeling verwachtte, was de verrassing compleet.

Implantaat

Na de geboorte van de jongens Connor en Kyle nam Emma een anticonceptie-implantaat. Dit middel zou voor 99% bescherming bieden tegen zwangerschappen. En toch werd Emma 5 jaar later weer zwanger van een tweeling. “De artsen zeiden dat ik echt ongelooflijk vruchtbaar moet zijn.” De kans dat zoiets gebeurt, zou ongeveer 1 op 3 miljard zijn.

Complete verrassing

Inmiddels heeft het gezin dus 4 kerngezonde kinderen, de jongens Connor en Kyle van 10 jaar oud en de meiden Jessica en Ruby van 4. Emma en haar man John voelen zich gezegend met hun kinderen. “Ook al waren ze allemaal een complete verrassing!” Maar, zegt Emma, 4 is meer dan genoeg. Daarom hebben John en Emma zich allebei laten steriliseren. Je kan niet zeker genoeg zijn!

