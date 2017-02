Lauren is 260 weken zwanger. En 5 dagen. En 9 uur. Nee, niet door een ziekte of een afwijking… Maar omdat ze geen betaald verlof ontvangt van haar werk. Ze kiest ervoor haar kindje te laten zitten totdat hij of zij straks naar school kan.

Althans. Dat is de grappige manier waarop National Partnership for Women & Families een probleem wil aankaarten. Het filmpje is gemaakt om het gebrek aan goede voorzieningen voor (toekomstige) moeders aan te tonen. Zulke drastische maatregelen als die van Lauren zijn natuurlijk idioot en zouden in het echt nooit voorkomen, maar het is wél heel slecht gesteld met de rechten van zwangere vrouwen en jonge moeders.

Cijfers

Volgens de stichting is Amerika een van de weinige landen waar zwangerschaps- en ouderschapsverlof niet de standaard is. 86% van de vrouwen heeft een baan die geen betaald verlof biedt. Maar liefst 25% van de moeders gaat weer aan het werk binnen 2 weken na de bevalling, omdat ze een langere periode niet kunnen bekostigen.

Verlof

Dat moet worden veranderd, vindt National Partnership for Women & Families, vandaar deze campagne. Wat denk jij, hebben ze een goede manier gevonden om het onder de aandacht te brengen?

Bron: Little Things.

