Meisje (16) laat al 3 jaar haar nagels groeien en zó zien ze er nu uit

Als mijn nagels al iets langer zijn dan normaal breken ze óf af of ik wil ze zo snel mogelijk vijlen of knippen. De 16-jarige Simone heeft in augustus 2014 voor de laatste keer haar nagels geknipt en haar nagels alleen maar laten groeien. Het resultaat: bizar lange nagels. Ze heeft wel meer dan genoeg ruimte voor de nailart uit de video.

Waarom ze haar nagels zo lang laat groeien, is niet helemaal duidelijk. Maar nadat ze video’s zag van vrouwen die ook zulke lange nagels hebben, liet zij ze ook groeien. Inmiddels is haar duimnagel al 14,8 centimeter en haar andere nagels 11,8 centimeter. Op Instagram deelt ze foto’s van haar nagels die ze in allerlei kleuren lakt:

Gebroken

Wat wel knap is, is dat er maar een keer een nagel is gebroken. Die heeft ze er toen weer aan kunnen lijmen met nagellijm (ja, echt). Om haar nagels sterker te maken, gebruikt ze twee lagen nagelverharder en een speciale nagelriemolie en maakt ze haar nagels elke dag goed schoon.

Schrijven

De nagels zorgen wel voor wat praktische ongemakken. Bij examens op school heeft ze na een uur schrijven zoveel pijn dat ze bijna niet meer kan schrijven en als ze iets op de computer wil typen, doet ze dat met haar knokkels. Gym op school is ook een groot probleem. Haar gymleraren proberen haar over te halen om haar nagels te knippen, maar dat doet ze niet. Wij zijn benieuwd hoe lang ze haar nagels nog laat groeien…

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock