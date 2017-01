We doen het allemaal weleens: midden in een ruzie iets zeggen dat heel kwetsend is. Maar er zijn 3 fundamentele dingen die echt je nooit tegen je partner moet zeggen als je een gelukkige en gezonde relatie wilt houden.

Natuurlijk kunnen we wel een paar dingen bedenken die je in een relatie beter niet kunt doen, zoals liegen of dreigen. Maar een paar van de ergste dingen die je kunt zeggen, zijn veel subtieler aldus relatie-expert Alexandra H. Solomon in Psychology Today.

Zeg deze 3 dingen nooit tegen je partner:

Als je van me zou houden, zou je het doen.

Dit zeg je misschien als je heel graag wilt dat je partner iets voor je doet en je begrijpt niet waarom hij met tegenzin reageert. Je bereikt er waarschijnlijk weinig mee, want de ander kan op dezelfde manier antwoorden dat je dit niet zou vragen als je van hem houdt. Wat je je op dat moment echt afvraagt is waarom hij niet zou willen doen wat je vraagt Hoe heeft zo kunnen veranderen tussen ons?

In dit geval heb je moeite met de verandering waaraan elke relatie onderhevig is. Als je jaren samen bent, voelt het niet meer precies hetzelfde als toen je elkaar net leerde kennen. De oplossing? Vraag jezelf af wat je wilt. Vaker met z’n tweetjes ertussenuit of meer tijd investeren in je sexleven, bijvoorbeeld? Vertel je partner gewoon wat je mist. Dat werkt vaak beter dan eromheen te blijven draaien. Je gedraagt je net als je moeder

Irritatie gegarandeerd bij deze uitspraak. Het is onder de gordel, ook al zou er misschien een kern van waarheid in zitten. Als je iemand vergelijkt met een ander individu, laat staan iemands moeder, zal dat geheid tot een fikse discussie leiden. Wat je in zo’n situatie beter kunt doen, is je partner uitleggen wat hij doet en hoe jij je daarbij voelt.

