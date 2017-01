Engelse studenten Alex Rossetto en Luke Parkin kregen per ongeluk het equivalent in cafeïne toegediend van 300 koppen koffie. Bij een experiment op hun universiteit, waar ze vrijwillig aan meededen, was een rekenfout gemaakt.

Om te kijken wat voor effect de cafeïne zou hebben op hun sportprestaties, kreeg het tweetal de stof in poedervorm door hun sapje geroerd. Dat ging gruwelijk mis: in plaats van de 0,3 gram (3 koppen) kregen ze 30 gram (300 koppen) cafeïne. De docent en de labmedewerker hadden de dosis niet gecheckt. In de berekening, die op een mobiele telefoon werd gemaakt, werd de komma verschoven.

Bijna fataal

Zo kwamen ze uit op tweemaal de dodelijke dosis cafeïne, die op 18 gr ligt. Beide studenten moesten braken, werden duizelig, zagen niet meer scherp en begonnen te trillen. Met loeiende sirenes zijn ze naar het ziekenhuis afgevoerd, waar ze een aantal dagen op de Intensive Care lagen. Een dialysemachine zuiverde hun bloed, ze verloren allebei zo’n 10 kilo aan lichaamsgewicht. “Als de studenten niet in perfecte fysieke conditie waren geweest en niet meteen naar het ziekenhuis waren gevoerd, hadden ze het niet kunnen navertellen”, zei de openbare aanklager in de rechtszaal.

Rechtszaak

Een blunder van de universiteit, zo oordeelde ook de rechter. De universiteit uit het Britse Newcastle krijgt nu een boete van 470.000 euro opgelegd voor de fout. De universiteit heeft excuses gemaakt aan de slachtoffers. Beide studenten hebben ook een proces aangespannen voor persoonlijke schade die ze hebben geleden.

Gelukkig verkeren beide heren weer in goede gezondheid. Alex Rossetto:

