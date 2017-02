5 jaar na Friso’s skiongeluk: ‘Het gezicht van Beatrix greep me elke keer aan’

Het gebeurde op 17 februari 2012, vandaag alweer 5 jaar geleden. Tijdens zijn laatste vakantiedag op wintersport in Lech raakte prins Friso bedolven onder een lawine en raakte in coma. Anderhalf jaar later overleed hij (zie video). Royaltydeskundige Marc van der Linden blikt terug op de zwarte dag in 2012.

“Het was ook een vrijdag en ik stond op het punt om naar Oostenrijk te vertrekken voor de jaarlijkse fotosessie met de koninklijke familie in Lech”, schrijft Van der Linden. “En toen ineens kwam er een telefoontje uit Duitsland, van een journalist die wilde weten welk lid van de koninklijke familie op dat moment in Lech was. ‘Het gaat om een man. Er is een ongeluk gebeurd’.”

Langs de media

Binnen mum van tijd wist heel Nederland wat voor drama zich op 17 februari 2012 had voltrokken, gaat de royaltyexpert verder. “In de eerste dagen na het ongeluk moeten de naasten van Friso door een hel zijn gegaan. Heel bewust deelde de familie het verdriet en de zorg ook met de rest van de wereld, door niet door een zij-ingang het ziekenhuis in te gaan, maar langs de media.”

Drama van haar leven

“Het greep me elke keer aan als ik koningin Beatrix, innig gearmd met prinses Mabel, het ziekenhuis uit zag komen”, schrijft Van der Linden. “Ze was bijna aan het einde van een succesvol koningschap en kreeg in de staart nog het grootste drama van haar leven te verwerken. De dood van haar ouders en zelfs die van haar echtgenoot waren te voorzien geweest, maar afscheid nemen van een kind zal nooit in haar hoofd zijn opgekomen…”

Gepaste afstand

Van der Linden heeft nooit echt persoonlijk contact gehad met Beatrix, op wat korte gesprekjes na. Hij bleef altijd op gepaste afstand. “Dat hoort bij dit vak. Maar toen ik haar uit dat ziekenhuis zag komen, intens bedroefd en een gezicht vol ongeloof, had ik voor het eerst de neiging om (figuurlijk) een arm om haar heen te slaan. Iets wat ik in het echt nooit zou doen en wat ook niet gepast zou zijn. Ik denk dat velen dat destijds zo ervaren hebben.”

Moeder en medemens

“Ineens was Beatrix meer dan alleen dé koningin. Ze was een moeder en een medemens. Het zegt veel over de eenzame positie van een koning of een koningin, dat zulke gevoelens pas naar boven komen na zoiets als een dramatisch ongeluk.”

Bron: Facebook/Marc van der Linden. Beeld: ANP