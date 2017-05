Bevrijdingsdag moet een nationale vrije dag worden. Dat vinden 7 op de 10 Nederlanders, blijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2017.

Nu is in veel cao’s afgesproken dat Bevrijdingsdag eenmaal in de 5 jaar een vrije dag is; de eerstvolgende keer is in 2020.

Verbonden

Ten opzichte van andere momenten van nationale betekenis voelen Nederlanders zich tijdens de Dodenherdenking op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei het sterkst verbonden met andere Nederlanders.

Regeerakkoord

Voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zegt: “Als ik met werkgevers en werknemers spreek, dan vinden ze het buitengewoon logisch en belangrijk ook. Maar het lukt niet om het te regelen. Ik zou in dit geval aan de partijen die een kabinet aan het vormen zijn willen vragen om het in het regeerakkoord te regelen.”

