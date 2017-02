8 handige dingen op WhatsApp die je nog niet kende

Dagelijks versturen we wereldwijd zo’n 42 miljard berichten via WhatsApp. Toch zijn deze handigheidjes misschien nieuw voor je.

1. Zo bespaar je opslagruimte

Je krijgt vast regelmatig allerlei foto’s en filmpjes toegestuurd via WhatsApp. Superleuk, maar ze nemen ook veel ruimte in beslag. WhatsApp heeft namelijk als standaardinstelling dat alles wat je ontvangt in je filmrol wordt opgeslagen. Zo schakel je dat uit: ga naar Instellingen > Privacy > WhatsApp, en zet het schuifje uit.

2. Zet gesprekken op stil

Ben je onderdeel van een (groep)chat waarin je gesprekspartners om de haverklap reageren? Dat kun je op de volgende manier uitzetten: ga naar de chat en klik bovenaan op de groepsnaam > bij Groepsinformatie > Stil > kies uit 1 dag, 1 week of 1 jaar

3. Reageer direct op een bericht in een groepschat

Als er een discussie aan de gang is in een groepschat, is het handig als je direct op een bepaald bericht kunt reageren. Ga naar het bericht waarop je wilt reageren en houd het net zo lang ingedrukt tot er een rijtje opties verschijnt. Kies dan de optie ‘stuur deze persoon een direct bericht’. Dan kom je op een chatscherm met alleen deze persoon.

4. Maak een back-up van je chats

Als je sommige chats graag wilt bewaren, maak er dan een back-up van. Ga naar WhatsApp > Instellingen > Chats > Backup. Daar kun je aangeven om de hoeveel tijd je je berichten wilt back-uppen. Maandelijks, wekelijks of dagelijks. Bedenk wel dat als je dit dagelijks doet, het veel opslagruimte in beslag neemt.

5. Wissel makkelijk van telefoonnummer

WhatsApp is gekoppeld aan een telefoonnummer, ook als je een nieuwe telefoon met een nieuw nummer krijgt. Mocht je graag willen veranderen van nummer, kan dit heel makkelijk. Ga naar WhatsApp > Instellingen > Profiel en kies daar voor ‘wissel van nummer’.

6. Gebruik vette, doorgehaalde en schuin gedrukte tekst

De echte liefhebber kan zijn of haar berichtjes opleuken. Als je je tekst tussen twee *’s zet, wordt je tekst vetgedrukt, tussen twee _’s schuin gedrukt, en tussen twee ~’s haal je je tekst door.

7. Deel persoonlijke filmpjes en foto’s

Dit is een nieuwe functie van WhatsApp. Net als op Instagram en Snapchat kun je hiermee persoonlijke foto’s en filmpjes delen. Om een ‘status’, zo heet de functie, toe te voegen aan je profiel, ga je in WhatsApp naar ‘Status’ linksonder in je scherm. Kies dan ‘Mijn status’ om een foto of een filmpje te maken. Deze blijft 24 uur lang staan, en is voor je hele contactenlijst te zien. Tenzij je de privacy-instellingen aanpast bij Instellingen.

8. Stuur één bericht naar meerdere contactpersonen tegelijk

Wil je een uitnodiging voor een verjaardag versturen zonder een groepschat aan te maken? Dat kan! Maak een zogenaamde lijst aan van alle mensen die je op de hoogte wilt brengen.

LEES OOK:

Bron: Independent, beeld: iStock