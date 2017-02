Een bijzondere naam voor je kind kan heel leuk zijn, maar sommige namen zijn zo bizar, dat ze worden verboden door de overheid. Deze namen staan ergens ter wereld op de verboden namenlijst.

1. Robocop

Lokale bestuurders in het Mexicaanse Sonora hebben in 2015 een lijst samengesteld van verboden babynamen. Zo is de naam Robocop niet meer toegestaan. Toch is ten minste 1 kind in Mexico die al rondloopt met deze naam.

2. @

Zoals in veel landen mogen kinderen in China geen symbool of nummer in hun naam hebben staan. In China wordt de apenstaart uitgesproken als ‘ai-ta’, dat hetzelfde klinkt als ‘hou van hem’. Er waren 2 kersverse ouders die deze naam wel zagen zitten, maar de regering dacht daar duidelijk anders over.

3. Sex Fruit

Gelukkig voor dit kind dat de regering in Nieuw-Zeeland ervoor zorgde dat hij niet zijn hele leven hoefde te luisteren naar deze exotische naam.

4. Tsjakkalotte

Emile ‘Tsjakka’ Ratelband wilde zijn dochter serieus vernoemen naar zijn bekende kreet. Helaas voor Emile vond de overheid dat geen goed idee. Wel heeft hij een zoon die luistert naar de naam Rolls en een dochter die Royce heet.

5. Anus

Deze naam werd geweigerd in Denemarken. Waarom hoeven we niet uit te leggen. Ook vond de Deense overheid de namen Pluto en Monkey geen goed idee.

6. Talula does the Hula from Hawaii

Je leest het goed. Er was echt een meisje dat 9 jaar lang deze voornaam had. Tijdens een voogdijzaak besloot de rechter dat het meisje belachelijk werd gemaakt door haar naam en verbood ‘m alsnog.

7. Chow Tow

Bijzondere keuze van deze ouders in Maleisië die hun kind ‘stinkhoofd’ wilden noemen. De regering verbood de naam.

8. Aardbei

Een Frans stel mocht hun baby geen Fraise (aardbei) noemen. Nu gaat zij als Fraisine door het leven.

