Deze 9 types kun je maar beter verwijderen van Facebook

Staat jouw tijdlijn ook vol met vrienden die je niet meer spreekt of ex-collega’s die je eigenlijk nooit hebt gemogen? Dan is het hoog tijd voor een grote schoonmaak. De mensen uit je digitale omgeving kunnen namelijk een grote invloed hebben op je gezondheid én geluk.

Deze 9 types kun je maar beter niet meenemen naar het nieuwe jaar.

1. De uitslover

Aan het begin kan het nog leuk zijn om lekker ongegeneerd te neuzen door hun vakantiefoto’s en statussen, maar na een tijdje gaat dit wel vervelen. Door al die posts over hun ‘geweldige’ leven ga je zelfs een beetje twijfelen aan je eigen leven. Alles wat je doet lijkt zo saai en onbelangrijk in vergelijking met wat zij doen. Verwijder daarom iedereen die je een onzeker gevoel geeft over je eigen leven.

2. De ruziemaker

Je kent ze vast wel: van die types die Facebook gebruiken als een platform om ruzies of discussies te beginnen. Deze mensen hebben vaak controversiële standpunten die resulteren in eindeloze discussies. Van politiek en muziek tot wat er die avond op tafel staat: ze kunnen over werkelijk alles ruziemaken. Verwijder deze personen zo snel mogelijk.

3. De reality-tv-deelnemer

Deze types hangen maar al te graag hun vuile was buiten. Privacy kennen ze niet. Ze gaan soms zelfs zo ver dat ze publiekelijk met hun partner lopen te ruziën op Facebook. De eerste paar keren dat je dit ziet is het misschien nog vermakelijk, maar na een tijdje wordt het toch wel een beetje gênant.

4. Het cryptische type

Zo’n type dat constant zijn vuile was buiten hangt is natuurlijk al vervelend. Maar wat misschien wel nóg erger is, is het type dat dit doet zonder al te veel weg te geven. Deze persoon probeert alles privé te houden, maar dan wel op een overdreven en publieke manier. ‘’Ik ben zo boos, ik kan niet geloven hoe ver sommige mensen kunnen gaan.’’ Welke mensen? Wat hebben ze gedaan? Vertel het! Dit soort types doet echt alles om een beetje aandacht te krijgen. Er zit dan ook maar 1 ding op: verwijderen!

5. De gamer

Staat jouw inbox ook regelmatig vol met verzoekjes van ‘vrienden’ om Candy Crush te spelen? En word je hier helemaal gek van? Als je de mensen die de verzoekjes sturen niet kent, kun je ze gewoon verwijderen. Is het een goede vriend of vriendin die dit constant doet? Of iemand uit je familie? Laat diegene dan duidelijk weten dat je niet zit te wachten op al die verzoekjes.

6. De critici

Wanneer je iets hebt gepost, gedeeld of geliket zijn dit altijd de eerste personen die met kritiek komen. Wanneer je een foto van een lekker toetje plaatst krijg je in no-time een reactie als: “Wow, dat kan echt niet goed voor je zijn.” En wanneer je je mening geeft over een bepaald onderwerp krijg je al snel te horen: “Je zit helemaal fout.” Het is natuurlijk niet erg om af en toe met iemand te discussiëren, maar als dit de dagelijkse gang van zaken is op je tijdlijn gaat het al snel vervelen. Gewoon verwijderen dus!

7. De baas

Het is niet echt handig om je baas op Facebook te hebben, tenzij je echt héél goed bevriend met diegene bent. Want wil je nu echt dat ze alles zien waar je mee bezig bent? Voor je het weet gaan ze een verband leggen tussen die gezellige borrel met vriendinnen en het feit dat je de volgende dag een kwartiertje te laat was. Niet doen dus.

8. De vreemde

Wees eens eerlijk: met hoeveel van je Facebookvrienden heb je nu daadwerkelijk regelmatig contact in het echte leven? De kans is groot dat dit slechts een klein deel is. Verwijder daarom de mensen die je al heel lang niet meer hebt gesproken of gezien. Op die manier komen er alleen nog maar berichten voorbij op je tijdlijn van mensen in wie je echt in bent geïnteresseerd.

BEKIJK OOK:

LEES OOK:

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock