Aandoenlijk: drieling wil niet dat hun vader naar zijn werk gaat

De Chinese Shaoxing moet naar zijn werk gaan, maar zijn kinderen denken daar duidelijk anders over. Zodra hij in de auto stapt zet zijn drieling een schattige achtervolging in.

De man kan het dan ook niet laten om halverwege uit zijn auto te stappen, en zijn kinderen nogmaals een dikke knuffel te geven. Wij geven hem groot gelijk!

Bron: Mirror.co.uk. Beeld: KIJK/iStock