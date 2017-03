Vrouw wordt aangevallen als ze jongens wil tegenhouden die babyzeehond mishandelen

Je kunt ze tegenkomen op het Nederlandse strand (zie video), maar ook in Engeland: zeehonden. De Britse Sarah Tough (25) wist niet wat ze zag toen ze maandag met haar hond over het strand van Crimdon wandelde. Een groep jongens mishandelde een babyzeehond en probeerde het dier levend te begraven. Maar toen ze er wat van zei, keerde de groep zich tegen haar.

Sarah twijfelde geen moment toen ze zag dat de jongens het arme dier aan het begraven waren. “Ik dacht er niet over na, maar riep gelijk dat ze moesten stoppen, anders zou ik de politie bellen”, vertelt ze tegen The Sun. “De jongens begonnen alleen maar te lachen. ‘Wie denk je wel niet dat je bent’, zei een van hen. En toen gaf hij me een klap in mijn gezicht.”

Trouwe hond

Gelukkig had Sarah haar hond Tally bij zich, die zijn baasje gelijk verdedigde. Hij beet de jongen in zijn enkel. “Ik riep gelijk dat Tally hem moest loslaten, wat ze ook deed. Toen gingen de jongens ervandoor. De zeehond lieten ze achter op het strand.”

Gebroken tand

Sarah belde de politie en de dierenambulance, die al gauw ter plaatse waren. De jonge zeehond werd onderzocht en bleek niet gewond te zijn. Het dier werd terug naar zee gebracht. Hond Tally had een tand gebroken bij de poging om haar baasje te beschermen. Sarah zelf had alleen een bloedneus.

Sarah was ontzettend boos over hoe wreed de jongens waren en schreef het van zich af op Facebook. “Ik was echt geschrokken. Ik reageerde in een opwelling, maar ik zou het zo weer doen!”

Bron: The Sun, Facebook. Beeld: Facebook, Istock