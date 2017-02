Verwarde blikken, vervelende opmerkingen en flauwe grapjes: ze vliegen je om de oren zodra jij – buiten je eigen regio – je mond opendoet. Libelle-stagiaires Willemina uit het Friese Ouwsterhaule en Demi uit het Brabantse Baarle-Nassau weten er alles van.

1. Je hoort héél vaak: ‘Wat praat je grappig/schattig’

“Ik krijg als Brabander vaak te horen dat ik schattig praat, met mijn zachte G”, zegt Demi. Ook de Friese Willemina krijgt vaak leuke reacties te horen: “Toen ik op de eerste dag van mijn stage het kantoor van de Libelle binnenliep, zei iemand dat ik exact dezelfde stem had als Doutzen Kroes. Nu het lijf nog!”

2. Maar wat voor accent je precies hebt, dat horen ze dan weer niet

Want is het nou Brabants, Vlaams of Limburgs? “Ze vragen mij regelmatig of ik uit Limburg kom”, zegt de Brabantse Demi. “En ik krijg vaak te horen dat ik Vlaams praat. Maar daar ben ik het helemaal niet mee eens!”

3. Mensen doen soms opeens – zonder reden – jouw accent na

“Mijn vriendinnen doen mij soms in koor na”, zegt Demi. En dat klinkt dan meestal voor geen meter!

4. En soms vragen ze je om woorden nog een keer uit te spreken

Demi: “Vooral woorden met de zachte G!” Willemina hoort wel erg vaak: ‘Wát zeg je?’ “En ze willen altijd ‘oant moarn’ horen, van Piet Paulusma.”

5. Als mensen je accent horen, vertellen ze gelijk uitgebreid wat ze weten over jouw regio

Kom je uit Brabant? Carnaval! Uit de Achterhoek? De Zwarte Cross! Een Fries? Schaatsen! “En Piet Paulusma, zo ontzettend vermoeiend.”

6. Maar helaas laten ze vaak ook gelijk merken wat ze vinden mensen uit het noorden/oosten/zuiden

“Bijvoorbeeld dat wij in Friesland stugge, botte boeren zouden zijn. Net alsof een provincie niet meer is dan een lap grond en dat zodra je in de Randstad komt, daar alles hot en happening is.”

7. Soms gebruik je een woord waarvan je dacht dat het gewoon ABN was, maar niemand begrijpt wat je bedoelt

Zo zei Willemina laatst ‘Mag ik bij jou uit van huis?’ En vervolgens keek iedereen haar glazig aan… “Logeren is in het Fries ‘ût fan hûs’, waardoor dit mijn Nederlandse vertaling werd.” Demi vindt het nog steeds raar dat ze boven de rivier het woord schoonbroer niet gebruiken. “Maar wel schoonzus en schoondochter!”

8. Als je wat glaasjes alcohol op hebt, krijg je een nóg dikker accent

Maar dat krijg je eigenlijk ook al als je met je moeder of zus aan de telefoon hangt. Lekker ratelen en woorden inslikken: ze snappen je toch wel!

9. En het gekke is: zelf heb je eigenlijk helemaal niet het idee dat je een accent hebt

Anderen vinden blijkbaar van wel. Willemina trekt zich er weinig van aan: “Het maakt je uniek. Een accent is Nederlands met een fijne saus!”

Bron: Upcoming. Beeld: Istock