Waarom iedereen het over de achterbank van de auto van de Oranjes heeft

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn samen 4 dagen op staatsbezoek in Leipzig. Tijdens dit bezoek vallen niet alleen de prachtige outfits van Máxima op, maar ook de auto (en vooral de achterbank) van de Oranjes is nu volop in het nieuws. (tekst gaat verder onder video)

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Foto

Máxima was eerder deze week onderwerp van gesprek door haar prachtige jurk, maar vandaag hebben we het allemaal ergens anders over. Het grappige: op de foto waar iedereen het over heeft, staan zowel Máxima als Willem-Alexander zelf niet.

Rotzooitje

Wat blijkt namelijk: het is een rotzooitje op de achterbank van de koninklijke auto. Op de foto is te zien dat er flessen water, papieren, iets wat lijkt op een zak met appels en sjaals en jassen op de grond liggen in de auto. Dat is niets geks, we hebben allemaal weleens wat troep in de auto, maar zoiets zou je wat minder snel bij ons koningspaar verwachten, toch? Benieuwd naar de foto? Die vind je hier.



De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Beaumonde.nl. Beeld: ANP.