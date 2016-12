Actie van moedige moeder om gezin te redden wordt haar bijna fataal

Het had niet veel gescheeld of de familie Klein uit Pennsylvania had het ongeluk dat ze enkele dagen geleden kregen niet kunnen navertellen. Hun auto kwam vast te zitten in de sneeuw. Net op tijd konden ze gered worden.

De politie spreekt dan ook van een ‘kerstwonder’.

Onbegaanbaar

Karen en Eric Klein waren met hun 10-jarige zoon Isaac op weg naar de noordkant van de Grand Canyon. Toen bleek dat de weg was afgesloten, kozen ze voor een alternatieve route die ze vonden op Google Maps. Wat ze echter niet wisten, is dat die weg onbegaanbaar is. Volgens sheriff Jim Driscoll een probleem waar veel toeristen mee te maken krijgen.

Leegstaand huisje

De auto van het gezin kwam dan ook vast te zitten in de sneeuw. Omdat ze inmiddels al diep in het bos waren, hadden ze ook nog eens geen mobiel bereik. Daarop besloot moeder Karen, marathonloopster en triatlete, op zoek te gaan naar hulp. Na 40 kilometer lopen en 24 uur verder, was ze echter nog steeds niemand tegengekomen. Ze besloot haar toevlucht te zoeken in een leegstaand huisje in een verlaten bungalowpark.

Voetafdrukken

De vader en het zoontje waren intussen naar een hoger gelegen punt geklommen, waar ze eindelijk konden bellen. Ze waarschuwden de politie, die reddingswerkers op hen af stuurde. Terwijl zij in het ziekenhuis waren, werd er verder gezocht naar hun vrouw en moeder. Pas de volgende ochtend trof de politie haar, dankzij voetafdrukken in de sneeuw, aan in het huisje. Ze lag opgekruld in het bed, zwaar uitgeput en met ernstige bevriezingsverschijnselen.

Goede conditie

De sheriff laat weten dat ze de hoop bijna hadden opgegeven. Het had weinig gescheeld of de vrouw was in een zware sneeuwstorm terechtgekomen. “Gelukkig hebben we ze weer bij elkaar kunnen brengen voor Kerst. Als de vrouw niet in zo’n goede conditie was geweest, had ze het niet gered.”

Bron: CBS News. Beeld: iStock