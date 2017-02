Deze actrice bewijst dat je ook té bloot de rode loper op kan gaan

Het zal niemand ontgaan zijn dat afgelopen nacht de Oscars werden uitgereikt. Allemaal leuk en aardig dat prijzenfestijn, maar stiekem gaat het natuurlijk vooral om één ding: De Jurken.

Iedereen die er in Hollywood ook maar een beetje toe doet, liet zich zondagavond door de wasstraat trekken om in vol ornaat over de rode loper te schrijden. De 27-jarige Actrice Blanca Blanco (wie kent ‘r niet?) nam dat in ‘vol ornaat’ wel heel letterlijk. Ze liet zich namelijk in een citroengele jurk snoeren die amper haar kruis bedekte. Of zeg gerust: niet bedekte. Blanca’s jurk was zo scherp uitgesneden dat ze het peloton fotografen riant uitzicht bood op haar hoo-ha. Want denk maar niet dat ze een keurige Hema-slip onder haar feestjurk had aangetrokken.

Oops! Actress Blanca Blanco poses on #Oscars red carpet, revealing a little too much https://t.co/3HTPfRbRSe pic.twitter.com/aLU2j0iMtR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 26, 2017

Uitpakken

Nou ben ik heus niet de preutste en mag je trots zijn op wat je hebt. Een diep decolleté, een sexy split, blote ruggen: als de uitvoering een beetje smaakvol is gedaan, kan het allemaal prachtig zijn. Bovendien is het feest en als je ergens mag uitpakken, dan zijn het natuurlijk de Oscars. Maar met uitpakken bedoel ik hier niet dat je jezelf in de uitverkoop moet gooien.

Split

Dat is namelijk wat die knappe Blanca hier doet. Je vraagt je af hoe ze in gódsnaam kon denken dat je met zo’n diep split haar kruis niet zou zien. Nou ben ik misschien een cynische zuurpruim, maar Blanca wist heus dat ze in deze jurk haar edelwaar tentoonstelde aan de volledige wereld. Want dat was precies het doel van deze avond.

Naamsbekendheid

Voor deze avond had waarschijnlijk nog nooit iemand van deze actrice gehoord. En nu, een dag later, weet iedereen dankzij deze jurk wie ze is. Haar look zal bovenaan prijken in alle worst dressed-lijstjes van de Oscars en hoewel mensen zoals jij en ik onszelf het liefst zouden begraven onder een kussen na zo’n afgang, betekent dit voor Blanca maar één ding: naamsbekendheid. Allemaal strategisch uitgedacht van tevoren, want laten we wel zijn: anders besluit je ook niet door het leven te gaan onder de naam Blanca Blanco.

Talent en doorzettingsvermogen

Nogmaals: een gezellig decolleté, een bloot been, een stukje middenrif – als je het kan hebben, mag je er trots op zijn en het showen ook. Maar laten we met z’n allen hard hopen dat er ook nog vrouwen zijn die hun dromen najagen door te vertrouwen op hun talent en doorzettingsvermogen.

Beeld: Brunopress.