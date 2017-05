Déze GTST-actrice gaat Meerdijk binnenkort verlaten

Begin deze week had GTST-ster Marly van der Velden al groot nieuws (zie video) en vandaag maakte haar collega Barbara Sloesen bekend dat ze de serie gaat verlaten.

Al bijna 3 jaar speelt de actrice de rol van Anna Brandt in de soap, maar de tijd van onbezorgdheid is voorbij want Barbara wil zichzelf verder ontwikkelen als actrice en stopt daarom met de soap. En lang gaat dat niet duren want de actrice is vanavond al voor het laatst te zien.

Andere projecten

“Ik wil als actrice meer kanten van mijzelf laten zien en dat kan alleen maar door meer rollen te spelen. De rol van Anna is heel leuk, maar doordat ik zoveel uren maak bij GTST kan ik maar weinig andere projecten doen. Ik heb maanden zitten wikken en wegen, maar heb toch besloten te stoppen.” Gelukkig hoeven we Barbara niet te missen op televisie, want op dit moment is ze druk bezig met de opnames van de televisieserie Soof.



