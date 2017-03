Actrice Kitty Courbois op 79-jarige leeftijd overleden

De Nederlandse actrice Kitty Courbois (79) is na een kort ziekbed overleden. Dat heeft haar dochter Gijsje van Bentum op bekend gemaakt.

Toneelgroep Amsterdam, waaraan Kitty Courbois sinds 1987 verbonden was, meldt dat Courbois is overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. “Een eigenzinnige, bezielde vrouw die het toneel een onvergetelijke stempel meegaf”, schrijft Ivo van Hove van de Toneelgroep Amsterdam. “Een ensemblespeler pur sang die de kunst verstond om als geen ander moeiteloos tussen het theater, televisie, radio en film te balanceren. Een voorbeeld voor velen na haar. Een onvergetelijke ‘grande dame’ van het Nederlandse toneel.”

Debuut

Kitty Courbois maakte haar debuut op het witte doek in 1963 in de film Helden in een schommelstoel van regisseur Frans Weisz. Daarna speelde ze in talrijke films en theaterproducties. Ook speelde ze in tv-series als Spijkerhoek, Gooische Vrouwen, Dokter Tinus, en ze speelde de rol van Wilhelmina in de serie Beatrix, Oranje onder vuur.

Ereteken van verdienste

In 2010 kreeg Courbois het ereteken van verdienste van de stad Amsterdam als blijk van waardering voor haar werk en haar bijdrage aan de Amsterdamse theater- en Nederlandse film- en televisiewereld. Ter ere van haar 50-jarige jubileum kreeg Courbois een speciale theaterprijs die naar haar werd vernoemd: de Courbois-parel. Ze kreeg de opdracht om de prijs door te geven aan een actrice die naar haar idee de prijs verdiende. In 2013 gaf ze de prijs door aan actrice Halina Reijn.

Bron: Toneelgroep Amsterdam. Beeld: ANP