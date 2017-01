Adèle Bloemendaal (84) overleden

Adèle Bloemendaal is overleden. De comédienne is zaterdagmiddag in haar woonplaats Amsterdam overleden, zo meldt de Telegraaf. Haar overlijden is bevestigd door haar goede vriend en verzorger Eric Beekes.

De comédienne had al langere tijd een slechte gezondheid. Ze overleed in haar woonplaats Amsterdam, waar ze in een verzorgingshuis zat aan de Nieuwmarkt en al enkele jaren werd verpleegd.

Huwelijk

Adèle Maria Hameetman werd geboren op 11 januari 1933 in Amsterdam. Ze trouwde als 21-jarige met een ingenieur die Bloemendaal heette. Na de scheiding – ze bleef zijn achternaam gebruiken – trouwde ze met zanger, danser en acteur Donald Jones. Dat huwelijk liep kort na de geboorte van zoon John in 1963 op de klippen.

Adèle Bloemendaal stond bekend als de ‘grand old lady van de komedie’. De cabaretière stond meer dan 50 jaar op de planken

BEKIJK OOK:



LEES OOK:

Ondernemer Hans Breukhoven (70) overleden

Lord Snowdon, voormalig echtgenoot van prinses Margaret, is overleden

Joop Braakhekke (75) overleden

Bron: Telegraaf. Beeld: Brunopress.