Hard work pays off, zo blijkt: Estelle Cruijff heeft zich de laatste tijd flink in het zweet gewerkt in de sportschool en dat betaalt zich uit in een killerbody.

Op haar Instagram zet de blonde schone een foto met haar personal trainer Guy van der Reijden waarop ze haar retestrakke lichaam showt.

We’re on our way! Work hard play hard! @guyvdreijden 🏋🏼‍♀️🔥🍑👙 #goodvibes✌ #motivationiseverything 👊🏻 Een bericht gedeeld door Estelle Cruijff (@estellecruijff) op 10 Mrt 2017 om 5:43 PST

Friends… forever! ❤❤❤❤@danielleoerlemans@lecolook@leontineborato! #foreverfriends 💖💖💖💖 Een bericht gedeeld door Estelle Cruijff (@estellecruijff) op 2 Mrt 2017 om 1:06 PST

Gezellig ontspannen doet ze gelukkig ook nog, met haar bekende vriendinnen Danielle Oerlemans, Leontine Borsato én Leco…

LEES OOK:

Bron: Instagram, Show. Beeld: Brunopress

De beste artikelen van Libelle op het gebied van sport en gezondheid ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.