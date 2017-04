Ongelooflijk verdrietig bericht voor Jesse Klaver

De moeder van Jesse Klaver is overleden. Dat maakte Edith Schippers naar aanleiding van de opgeschorte onderhandelingen vandaag bekend.

Eerder deze maand werd Jesses moeder al met spoed opgenomen in het ziekenhuis (zie video), vanwege een hersenbloeding. De GroenLinks-leider kon toen niet bij de besprekingen aanschuiven, omdat hij bij haar wilde zijn. Hij werd vervangen door voormalig fractievoorzitter Bram van Ojik.

Onderhandelingen

De formatiegesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan dinsdag niet door. Dat heeft informateur Edith Schippers besloten. Dinsdag vindt de uitvaart plaats. De verwachting is dat de partijen een dag later de draad weer oppakken.

In een interview met Opzij was Jesse Klaver openhartig over zijn bijzondere moeder:

Dromen najagen

“Op de middelbare school kreeg ik vmbo-advies. Omdat ik allerlei dromen had, wilde ik studeren. Dan kun je twee dingen doen. Erin berusten dat de school het verkeerd ziet en in de put gaan zitten of extra hard werken en laten zien dat je het wél kan. Dat laatste heb ik gedaan. Mijn moeder speelde daar een cruciale rol in. Ze was ervan overtuigd dat ik het kon en heeft me gestimuleerd ervoor te gaan. Ze zei: “Het enige wat tussen jou en je droom staat, is je angst om te falen. Laat dat los en alles is mogelijk.”

Jong moeder

Mijn moeder was 20 toen ze mij kreeg. Mijn vader verliet ons toen ik nog een baby was. Ze heeft altijd keihard gewerkt om voor mij te kunnen zorgen. Soms had ze twee banen tegelijk, een eigen cateringbedrijf en een baan bij de alarmcentrale, bijvoorbeeld. Ik woonde bij opa en oma, die een deel van mijn opvoeding op zich hebben genomen. Dat mijn moeder bepaalde moment heeft gemist, moet niet makkelijk zijn geweest.”

Wat een ongelijk verdrietig nieuws. We wensen Jesse en zijn familie heel veel sterkte.

