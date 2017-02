Afvallen? Deze 6 trucjes kende je vast nog niet

Afvallen valt niet mee, maar gelukkig zijn er trucjes om het jezelf een beetje makkelijker te maken. Welke van deze tips ga jij proberen?

1. Ga je uit eten? Kies dan altijd de kleinste portie.

Neem rustig de tijd om het menu door te lezen (óók als het aan hamburgertent is) en ga altijd voor de kleinste portie die beschikbaar is. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat mensen, zeker als ze uit eten zijn, de neiging hebben door te eten terwijl ze eigenlijk al vol zijn. Door simpelweg niet te veel te bestellen voorkom je dat je tonnetje rond terug naar huis gaat. En heb je toch te weinig? Dan hoef je alleen de ober maar te wenken.

2. Wees optimistisch

Als je je focust op het positieve (‘Ik ben al een halve kilo kwijt!’) in plaats van het negatieve (‘Ik ben nog steeds 8 kilo te zwaar’) is de kans groter dat je afvalpoging slaagt.

Tekst gaat verder onder video.

VIDEO: Spiritueel vlogger Manon legt uit waarom je altijd uit moet gaan van het positieve.

3. Eet alleen

Toegegeven: een beetje ongezellig is deze tip wel, maar uit onderzoekers hebben ontdekt dat mensen die in een groep eten, meer calorieën binnenkrijgen dan mensen die in hun uppie aan tafel zitten. Dit komt doordat je in een groep langer aan tafel zit, waardoor er vanzelf weer ruimte komt om wat extra te eten. Valkuil: let er als je alleen eet wel op dat je goed kauwt en niet in 2 minuten je bord leeg hebt, want dan krijgen je hersenen te laat het signaal da tje vol zit en heb je een grote kans dat je alsnog te veel eet.

4. Ruik eens aan een banaan

Raar maar waar: door te ruiken aan een banaan of aan één van deze 3 producten eet je minder omdat je hersenen een bepaald signaal afgeven. Hoe dat zit lees je hier.

5. Blauw is je lievelingskleur

Deze kleur zorgt er namelijk voor dat je eetlust afneemt. Dus koop een blauw tafelkleed, blauwe borden en blauwe servetjes. Pas op met de kleuren geel en rood, daar krijg je juist honger van.

6. Eet voor een spiegel

Ja, dat is raar. Maar mensen die onder het eten naar zichzelf kijken, eten volgens onderzoekers een derde minder dan mensen die dat niet doen. Het proberen waard…

LEES OOK:

Bron: Bright Side. Beeld: iStock