Afwasser wordt mede-eigenaar van een van de beste restaurants ter wereld

De Gambiaanse Ali Sonko (62) werkt al 13 jaar met veel plezier als afwasser in het sterrenrestaurant Noma. Zijn trouwe staat van dienst bleef niet onopgemerkt: eigenaar en chef-kok René Redzepi benoemde hem onlangs tot mede-eigenaar van het nieuwe restaurant van Noma.

Noma staat bekend als een van de beste restaurants ter wereld. Redzepi begon het sterrenrestaurant in 2003 in een verbouwd pakhuis in het havengebied van Kopenhagen. Afgelopen vrijdag sloot hij zijn restaurant op het huidige adres.

Speech

Tijdens het afscheidsfeest kwam de chef-kok met verrassend nieuws: hij maakte bekend dat afwasser Ali en twee managers mede-eigenaar zouden worden van zijn nieuwe restaurant. Redzepi zei in zijn speech: “Het is een fantastisch nieuw project, maar wat zou het allemaal waard zijn zonder de medewerkers?”

Een en al lach

Vervolgens vroeg hij de man die al 13 jaar de afwasser is in zijn restaurant een van de nieuwe partners te worden van het nieuwe Noma. “Mensen kunnen zich niet voorstellen hoe het is om iemand als Ali in je midden te hebben. Hij is een en al lach, ongeacht hoe het gaat met zijn twaalf kinderen.”

Verrast en geschokt

De Deense krant Berlingske vroeg Ali een paar dagen later om een reactie. De Gambiaan was nog steeds niet bekomen van de verbazing: “Natuurlijk heb ik ja gezegd, maar ik was erg verrast. Eerlijk gezegd was ik geschokt. Ook was ik blij, erg blij.” Hij vertelde dat hij ’s nachts na het feest geen oog dicht had gedaan.

Vader

Volgens Redzepi herinnert de Gambiaanse afwasser hem aan zijn eigen vader, die ook Ali heet en werkte als afwasser nadat hij naar Denemarken was gekomen. Redzepi is de zoon van een Macedonische vader en een Deense moeder.

