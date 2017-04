Stel heeft prachtige oplossing voor afwezige vader bij zwangerschapsfotoshoot

Als militair kun je ook op momenten dat het niet zo goed uitkomt, op uitzending zijn. Wesley Bedwell miste bijna de hele zwangerschap van zijn vrouw, inclusief zwangerschapsfotoshoot, doordat hij in Japan zat, maar daar hadden ze een mooie oplossing voor.

Zijn vrouw Nicole wilde, net zoals in de video, heel graag een zwangerschapsshoot doen voor mooie foto’s, maar wilde dat niet zonder haar man doen. Daarom had ze een speciaal verzoek voor fotograaf Traci Lynn. Ze zorgde dat haar man precies op een manier poseerde zodat hij aan een foto van haar fotoshoot geplakt zou kunnen worden. De fotograaf deelde het resultaat op Facebook en al snel had ze honderden likes, reacties en werd het massaal gedeeld. Het resultaat is dan ook fantastisch:



Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: Facebook.