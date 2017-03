Agent leest verhaaltje voor aan 2 kleine ‘boefjes’

De politie in Schiedam vroeg gisteren op Facebook waar zij die avond van dienst konden zijn. Er kwam een stroom aan meldingen binnen, maar een bijzondere reactie sprong eruit. En dus kwamen de agenten gelijk in actie…

Op het Facebook-bericht kreeg het politiekorps veel berichten binnen over hangjongeren, fout parkeren, afval, onveilig gevoel, inbraken en verkeersoverlast. “We hebben zoveel mogelijk alle meldingen behandeld en teruggekoppeld”, aldus de politie. “Maar de leukste reactie kwam wel van een vader die vroeg of wij zijn kids een verhaaltje konden voorlezen voor het slapen gaan. Geen probleem natuurlijk.”

Huppel

En dus kwam er een agent langs bij Jaey (5) en Enzo (5) om een boekje voor te lezen over Huppel het konijn en de worteltoastjes. “Ze waren diep onder de indruk”, zegt moeder Roxane tegen Hart van Nederland. Ze had niet verwacht dat de politie echt op hun ‘melding’ af zouden komen. “We dachten: niet geschoten is altijd mis.”

Braaf

De 2 jongens waren dolenthousiast toen ze om 19:00 uur de politiewagen voor de deur zagen stoppen. “De kinderen sprongen op en zwaaiden naar de agent. Toen ze merkten dat hij naar ons huis liep, waren ze helemaal verbaasd.” Het verhaaltje viel erg in de smaak. “Ze waren braaf aan het luisteren en bleven netjes onder de dekens liggen”, zegt moeder Roxane trots. “Normaal gaan ze niet gelijk slapen, maar dit keer wel.” De 2 ventjes willen nu allebei politieman worden.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Politie Schiedam