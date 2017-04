Alberdien van ‘Boer Zoekt Vrouw’ blijft zoeken naar haar grote liefde

Was jij ook zo verbaasd dat Alberdien afgelopen zondag zélf de handdoek in de ring gooide? Wij dachten echt dat boer Olke haar grote liefde was, maar Alberdiens liefde voor dieren bleek groter. Vanuit haar woonplaats in Friesland kijkt ze met een journalist van de ‘Leeuwarder Courant‘ terug op het grote avontuur in Texas.

Ook zo’n fan van Boer Zoekt Vrouw? Je bent niet de enige! Olympisch kampioen Epke Zonderland is net als jij verslingerd aan het programma. Hij vertelt erover in de video.

“Het is klaar en daar ben ik blij om”

Alberdien is alweer maanden terug in Hommerts, het Friese dorp waar ze al jaren woont. De reis naar Texas werd afgelopen november opgenomen, dus het BZV-avontuur heeft niet zo recent plaatsgevonden als dat het voor de kijker lijkt. “Het is klaar en daar ben ik blij om,” zegt Alberdien. Een groot deel van haar vrienden, familie en collega’s had tot afgelopen zondag namelijk nog geen flauw idee of ze een setje met Olke was.

Kattenparadijs

De Friese dame verbaasde vriend en vijand door zélf te stoppen met het programma. Alberdien is een echte dierenvriend en miste de rondscharrelende kippen, een gezellige hond op het erf en op z’n minst een paar katten. Zelf woont ze in een soort kattenparadijs vol met krabpalen en klimtorens. “Ik heb geen kinderen, dat is me helaas nooit overkomen. Mijn katten vullen dat gat op.” Bij Olke waren dieren enkel alleen maar business en dat begon te steken.

Conservatieve Olke

Tóch geloofde Alberdien een langere tijd dat Olke de ware was. Ze bekeek zijn introductiefilmpje met een glimlach. “Dat is mijn vent! Dat dacht ik echt gelijk,” vertelt ze. Alberdien besloot dan ook te schrijven, maar merkte al tijdens de speeddate dat er grote verschillen waren tussen haar en de Texaan. “Olke is heel conservatief en minstens net zo religieus als Riks,” vertelt ze. Op tv ziet men daar bijna niets van terug. Tóch sprong er een vonk over tussen de twee.

Alberdien Atsma is weer geland in Hommerts. Haar Boer zoekt Vrouw-avontuur is over https://t.co/hFuN89Y4lq — Leeuwarder Courant (@lc_nl) 10 april 2017

Kees

Alberdien zag zichzelf al verhuizen naar Amerika, want de Verenigde Staten hebben haar altijd wel getrokken. Eerder emigreerde ze al bijna naar Canada met haar voormalige vriend Kees, een chef-kok. “Veel restaurants in Canada en de Verenigde Staten zien eruit als vreetschuren. Kees en ik dachten dat wij dat wel beter zouden kunnen. We wilden een knus eethuisje oprichten, met iedere dag verse Hollandse maaltijden op het menu. Daar moest publiek voor zijn.”

Grote liefde

Helaas mocht dat niet zo zijn, want Kees werd ziek. In 2001 overleed hij aan kanker. Alberdien noemt Kees een van de wereld en de man van haar leven, maar de zoektocht naar een nieuwe grote liefde geeft ze nog niet op. “Ik ben echter wel op de leeftijd gekomen dat een man echt iets aan mijn leven toe moet voegen.” Olke bleek die grote liefde niet te zijn, maar we wensen Alberdien heel veel liefde en succes toe in de toekomst.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: Leeuwarder Courant. Beeld: Twitter/Catrinus van der Veen