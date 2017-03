8 dingen die je herkent als je een alleenstaande moeder bent

Het is vandaag de Internationale Dag van de Alleenstaande Ouder. In Nederland zijn ruim 545 duizend ouders alleenstaand. Sta jij er ook alleen voor? Dan komen deze dingen je vast bekend voor.

1. Je staat ALTIJD voor je kinderen klaar

Er is namelijk niemand die voor je kan ‘invallen’ (nee, óók niet als je buikgriep hebt).

2. Je moet steeds weer uitleggen waar de vader is

En of je nu gescheiden bent, een BAM-moeder bent, je man is overleden of hij simpelweg nooit in beeld is geweest: wees er eerlijk over. Zo weet iedereen meteen waar-ie aan toe is en hoeft je kind niets uit te leggen.

3. Mensen hebben medelijden met je

En daar kun jij je he-le-maal niets bij voorstellen. Jij hebt pas medelijden met al die oververmoeide stellen die elkaar het leven zuur maken.

4. Je hóórt het ze denken: waarom neemt ze haar krijsende baby/peuter/kind in godsnaam mee naar de supermarkt?

Eeeeeh, omdat ze nog ietsiepietsie te klein zijn om alleen thuis te blijven?

5. Het woord ‘flexibel’ komt in jouw woordenboek niet voor

Een spontaan etentje met vriendinnen? Een avond naar theater met je broer? Een vakantie ZONDER kinderen? Ja hoor, kan allemaal. Als je het maar 4 maanden van tevoren weet.

6. Tijd voor jezelf? HOE DAN?!

Je nagels lakken lukt nog net, maar tijd om ze te laten drogen is er niet. De laatste keer dat je uitgebreid in bad zag? Máánden geleden. En je favoriete serie kijken? Het is je nog nooit gelukt om 45 minuten achter elkaar te zien zonder gestoord te worden.

7. Je kroost is heel zelfstandig

Mama kan nu eenmaal niet én boterhammen smeren én de jongste helpen op de wc én de veters van de oudste strikken. Dus hé, doe het even lekker zelf.

8. En… je bent fantastisch!

Want stiekem weet je best dat het ouderschap voor jou net een tikkeltje uitdagender is dan voor een moeder die wel een partner heeft. Bravo!

VIDEO: Gezinsvlogger Christien wil rustig wandelen in het bos, maar dat loopt anders…

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: CBS, Momtastic. Beeld: iStock