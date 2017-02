Vrouw (29) is letterlijk allergisch voor haar man, maar hij heeft de oplossing

Johanna (29) heeft een ernstige cel-ziekte en is daardoor allergisch voor alles wat je maar kunt bedenken, inclusief haar man Scott. Het stel moest hierdoor noodgedwongen apart gaan wonen, maar Scott zette alles op alles om onder één dak te kunnen wonen met zijn Johanna. In bovenstaande video draagt hij haar voor het eerst over de drempel van hún nieuwe huis.

Een paar jaar geleden begon Johanna steeds vaker te hoesten als Scott in haar buurt kwam. Sterker nog, haar gezondheid ging direct achteruit als hij alleen de ruimte al binnenkwam. Na allergische reacties op wel 100 verschillende dingen, was het moment gekomen dat ze allergisch raakte voor de liefde van haar leven.

Immuunziekte

De Amerikaanse werd ruim 30 keer verkeerd gediagnosticeerd voordat de artsen ontdekten dat Johanna’s mestcellen ziek zijn. Deze cellen staan in contact met de buitenwereld en spelen een grote rol bij de immuunrespons. Doordat deze cellen hun werk niet doen, reageert Johanna’s lijf heel heftig op eten en geuren. Zo krijgt daardoor vaak letterlijk geen lucht meer. Er is geen medicijn, dus het enige wat Johanna kan doen is zorgen dat ze zo min mogelijk prikkels krijgt.

Opgesloten

En die prikkels krijgt ze dus ook van haar man Scott, waardoor ze noodgedwongen apart moesten gaan wonen. Vreemd genoeg is Johanna níet allergisch voor haar 3 broers en zussen, die voor haar zijn gaan zorgen. Het afgelopen jaar leefde Johanna in haar eentje in een hermetisch afgesloten slaapkamer in het huis van een vriendin, terwijl Scott aan een heel ambitieus bouwproject begon. Hij vond een nieuw huis waar op de bovenverdieping een appartement voor zichzelf maakte en beneden een allergievrije ruimte voor zijn Johanna. En het resultaat is verbluffend…

Bron: Little Things. Beeld: Kijk.nl