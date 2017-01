Deze man moet wel de allerknapste tandarts ter wereld zijn

Niemand vindt het leuk om naar de tandarts te gaan, toch? Tot je deze tandarts hebt gezien! Zijn praktijk zit vast al helemaal vol.

De Amerikaanse tandarts Kadu Giacomini heeft een praktijk in Los Angeles. En daar staat hij niet bekend om zijn boorkunsten, maar om zijn looks. Snappen wij heel goed als je alleen al dit fijne kiekje ziet:

⛱Sol🏝praia ☀️ Een foto die is geplaatst door Kadu Giacomini (@kgiacomini) op 7 Jan 2017 om 8:42 PST

Zo wordt het ineens een stuk minder erg om dat gaatje in je kies te laten vullen. Niet zo gek ook dat de man naast zijn werk in de praktijk ook model is:

#nyc #nycmodels #richardphibbsphotography #work #newstyle #apparelnews @richardphibbs Een foto die is geplaatst door Kadu Giacomini (@kgiacomini) op 2 Dec 2016 om 6:56 PST

😑 #weho #selfie #lalife #frombrasil Een foto die is geplaatst door Kadu Giacomini (@kgiacomini) op 7 Okt 2016 om 4:36 PDT

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Zo vult een tandarts een gaatje:

Bron: Flaironline.nl. Beeld: iStock.