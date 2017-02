Grappig én schattig: dit is de allerleukste zwangerschapsaankondiging

Alexa Goolsby vond een héél bijzondere manier om haar ouders te vertellen dat ze zwanger is. Via een spelletje. Het duurt even voordat de opa in spe doorheeft wat de boodschap is, maar dan reageert hij superlief.

De Amerikaanse talkshowhost Jimmy Fallon doet weleens een spelletje met zijn gasten genaamd The whisper challenge, waarbij de geinterviewden een koptelefoon opkrijgen met keiharde muziek en dan door te liplezen moeten ontcijferen wat er gezegd wordt. Een originele manier om haar ouders te vertellen dat ze een kleinkind krijgen, vonden Alexa Goolsby en haar man Greg. Terwijl oma het meteen raadt, duurt het wat langer voor bij opa het kwartje valt. Maar daarna is zijn reactie ongelooflijk aandoenlijk.

Maar niets topt natuurlijk de zwangerschapsfoto’s van Beyoncé, die je hieronder kunt bewonderen. Daar denkt Libelle’s Marleen trouwens, in dit hilarische blog, het hare van.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock