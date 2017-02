Amal Clooney steelt de show op de rode loper met haar babybuik

Daar is ze dan! Voor het eerst sinds het nieuws naar buiten kwam dat Amal en George Clooney een tweeling verwachten (zie video), heeft het stel zich op de rode loper laten zien. Amal droeg een strakke witte avondjurk van Versace waarin je haar beginnende babybuik goed kon zien.

George en Amal verschenen gisteren op de rode loper bij de uitreiking van de Césars, de Franse filmprijzen. George mocht een prijs in ontvangst nemen en richtte zich in zijn speech tot Amal: “Er gaat geen dag voorbij dat ik niet trots ben jouw echtgenoot te zijn. Ik kijk uit naar de toekomst, in het bijzonder naar de komende maanden. Ik hou heel veel van je.”

Bron: Cosmopolitan. Beeld: AFP