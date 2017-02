‘Amal Clooney in verwachting van een tweeling’

De geruchtenmolen draait overuren bij George en Amal Clooney. Laatste nieuws: Amal zou in verwachting zijn. Van een tweeling!

Het zou betekenen dat George en Amal voor het eerst ouders worden dit jaar. Zowel de 55-jarige George Clooney als zijn 39-jarige vrouw hebben echter nog niets bevestigd.

Amal en George Clooney krijgen een tweeling https://t.co/tGNs3irsBe — Het Laatste Nieuws (@LaatsteNieuwszz) 9 februari 2017

Aan Frans persbureau AFP bevestigt een vriend van het stel het nieuws. Maar de anonieme bron geeft geen details over het geslacht van de baby’s of de uitgerekende datum. Eerder werd wel gefluisterd dat er een jongen en een meisje op komst zouden zijn, meldt Nu.nl. De acteur zou volgens In Touch zelfs al een naam hebben voor zijn zoontje: Nicholas, vernoemd naar de vader van George.

Mensenrechtenadvocate Amal Clooney en acteur George Clooney trouwden in 2014 in Venetië. De acteur was al eerder getrouwd met actrice Talia Balsam van 1989 tot 1993. Uit dat huwelijk heeft hij geen kinderen.

Tweelingen

Het nieuws komt in een ‘tweeling-babygolf’. Vorige week maakte Beyoncé al bekend dat ze een tweeling krijgt en ook Madonna heeft net een tweeling uit Malawi geadopteerd.

De tweeling van George en Amal zou er warmpjes bijzitten zometeen. Het stel heeft twee villa’s in Italië, een mansion in Engeland, een vakantiehuis in Mexico en een huis in Los Angeles. Onlangs kwam daar nog dit appartement in New York bij…

Bron: Nu.nl. Beeld: Brunopress

