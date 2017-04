Waarom Amerikanen helemaal wild zijn van dít Nederlandse dorp

Wij weten natuurlijk allang dat ons koude kikkerlandje heel veel moois te bieden heeft, maar in Amerika ontdekken ze de ene na de andere mooie plek in ons land. En nee, we hebben het niet over Amsterdam (zie video), maar over dít dorp.

Wij kwamen op de site van de Amerikaanse Cosmopolitan een bericht tegen waar we stiekem een beetje om moesten lachen. Het bericht met de kop: ‘Er is een magisch klein plaatsje in Nederland waar de straten van water zijn’ ging niet over Amsterdam, maar over het pittoreske Giethoorn.

Sprookjesfilm

Het plaatsje wordt in het bericht beschreven als “het lijkt wel een set van een sprookjesfilm” en“van dit plaatsje kunnen veel mensen alleen maar dromen”. Ha, en dat gewoon in het kleine Nederland. Daar kunnen we dus best trots op zijn!

Amsterdam

Grote kans dat het deze zomer een stuk drukker wordt in Giethoorn, want in het artikel wordt ook beschreven dat je er makkelijk met de auto naar toe kunt rijden vanaf Amsterdam. Misschien vandaag een bezoekje brengen aan dit prachtige dorp voor het te laat én te druk is?

