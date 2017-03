Amy Krouse Rosenthal, de terminaal zieke schrijfster die een in een prachtige brief een nieuwe vrouw zocht voor haar man, is maandag overleden.

Amy publiceerde meer dan 30 duizend boeken gedurende haar carrière en maakte ook verschillende video’s en Ted Talks. Haar laatste werk was een heel persoonlijke essay in the New York Times met de titel ‘You may want to marry my husband’, je wilt misschien met mijn man trouwen.

Eierstokkanker

In het stuk creëerde Amy een datingprofiel voor haar man die ze alleen achter moest laten omdat ze ongeneeslijke eierstokkanker had. “Hij is een man op wie je gemakkelijk verliefd wordt”, schreef ze. Amy werd 51 jaar.

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

BEKIJK OOK: Merel (47) heeft longkanker en dit is haar laatste wens.

LEES OOK:

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock