Dubbel goed nieuws voor fans van André Hazes: zojuist maakte hij in RTL Boulevard bekend dat hij op 14 oktober een concert geeft in Ahoy Rotterdam. Maar dat is nog niet alles…

De zanger komt ook met een nieuw album! Dré is op dit moment druk bezig in de studio. Het nieuwe album komt op 19 mei uit.

Droom

Het was voor André altijd een droom om in Ahoy op te treden, zo zegt hij. “Ahoy blijft voor mij een magische plek, ook gezien de geschiedenis die ik daar met mijn vader heb. Het voelt nu alsof de cirkel rond is. 15.000 man die ik twee uur lang mag vermaken. Ik heb er ongelooflijk veel zin in!”

Grootste concert

Het wordt het grootste concert voor André tot nu toe. Begin dit jaar verkocht hij twee keer de Amsterdamse Afas Live uit (zie video). De verkoop van de kaarten voor het concert in Ahoy’ start donderdag 6 april om 10:00 uur via www.AndreInAhoy.nl.

Bron: Livelane. Beeld: ANP