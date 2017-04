Gisteravond werd bekend dat het niet goed gaat met Rachel Hazes en dat zij is opgenomen in een kliniek. Vanmorgen hebben zowel André als Monique foto’s op Instagram gezet, waarmee ze lijken te reageren op de situatie.

André heeft op Instagram een post geplaatst die zomaar eens over de recente gebeurtenissen zou kunnen gaan. In de reacties op die tekst van ‘Ik Leef Mijn Leven’ is dan ook te zien dat veel mensen hiervan uitgaan. André krijgt veel bijval, toch is het voor sommige mensen tegen het zere been: “Toon wat respect voor je moeder voor het te laat is.”

🙏🏼 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes01) op 10 Apr 2017 om 12:25 PDT

Karma

Vlak na de bekendmaking van het nieuws over haar ziekenhuisopname, plaatste Monique Noël een tekst over karma. Daarmee lijkt ze uit te halen naar haar schoonmoeder.

Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 10 Apr 2017 om 3:45 PDT

