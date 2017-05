Andries Knevel: “Als je zo ziek bent, wordt je geloof zeer op de proef gesteld”

Afgelopen oktober balanceerde EO-presentator Andries Knevel (65) op het randje van de dood. Nog steeds is hij niet helemaal hersteld van de legionellabesmetting die hij opliep. Hoe gaat het nu met hem?

Vond de dokter het een goed idee dat je weer aan het werk ging?

“Met de longarts heb ik een gesprek gehad waarin ik vroeg of ik mijn herstel niet kon verknoeien. Nee, zei hij. Mijn lichaam kon gaan protesteren, maar ik kon het niet verknoeien. En mijn vrouw Rietje zei: ‘Doe maar.’ Vertederd: ‘Doe maar’, dat zegt ze al veertig jaar tegen me.”

Is het voor een gelovig man eng om dood te gaan?

“Er is een moment geweest, 12 november vorig jaar, dat mijn hele gezin zich had verzameld rondom mijn bed. Vlak voordat ik weggemaakt zou worden voor de beademing heb ik gezegd: ‘Ik denk dat ik erdoorheen kom; ik heb vertrouwen in mijn lijf en in de artsen. Maar stél dat er iets misgaat, weet dat ik me geborgen voel in de handen van God.’ Dat vóelde ik gewoon. Achteraf is dat een kostbaar moment, op het moment zelf was het dramatisch. Die eerste veertien dagen was ik echt dood- en doodziek. Het ging veel slechter dan verwacht. Daarentegen gaat het herstel nu veel sneller dan gehoopt. Gelukkig was ik in goede conditie, ik ben al vijftien jaar flink aan het fietsen. Dat heeft zich uitbetaald. Straks als jij weg bent, ga ik ook weer een stukje fietsen. Heel langzaam, want als ik fiets, voel ik dat die longen nog niet optimaal zijn. Maar als je bedenkt dat ik helemaal niks meer kon… Je verzwakt zo ontzettend snel. Ik was elf kilo kwijt. Voor een groot deel spierweefsel.”

Ben jij een optimistisch mens?

“In principe ben ik een optimistisch mens die redelijk lijdt aan het leven. Mijn vrouw en ik hebben veel voor onze kiezen gehad. Ziekte, overlijden, we weten van de rafelranden van het leven. Op jonge leeftijd is mijn zusje overleden; mijn vrouw, en ik in mindere mate, hebben jarenlang voor haar ouders, voor mijn ouders en voor een kinderloze oom en tante gemantelzorgd. En toch houden we samen veel moed.”

Wat is geluk voor jou?

Onmiddellijk: “Dat je het goed hebt samen: met je vrouw, met je kinderen, met God. Rietje en ik: we hebben het al meer dan veertig jaar goed met elkaar. Volgende maand gaan we naar Parijs, dat is heerlijk. Maar we hebben het ook fijn als we samen op de bank zitten.”

Ben je door wat je hebt meegemaakt een gelukkiger mens geworden? De hele dag dankbaar?

Ironisch: “Nee, dat valt best mee. Maar ik heb wel nog meer verdieping gekregen dan ik al had. Die ervaring met God heeft me veel gedaan. Ik heb meer dan ooit de wens nog een aantal jaren te mogen leven. Ik wil graag nog dingen met anderen delen: door te interviewen, te schrijven, te preken en te spreken.”

