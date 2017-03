Annemarie Keizer deelt eerste foto van haar babybuik

Eind vorig jaar maakte Simon Keizer tijdens een optreden bekend dat Annemarie en hij hun eerste kindje verwachten (zie video). We zijn alweer een paar maanden verder en vandaag laat Annemarie zien dat haar babybuik al flink groeit.

Hoe lang de Volendamse precies zwanger is, dat is niet bekend, maar het is wel duidelijk te zien dat ze al goed opweg is. Op Instagram deelde ze vandaag een foto van haar hondje die lekker met de baby wil kroelen. Wat een mooi buikje al:

Lieve Bobbi wil even lekker kroelen met Baby Keizer ❣️#chihuahua#dogspam#babykeizer#cutie#hopetheywillbefriends Een bericht gedeeld door AnneMarie Keizer (@mrskeizer) op 17 Mrt 2017 om 9:04 PDT

Bron: Instagram. Beeld: ANP.