Annemarie Keizer showt haar prachtige babybuik

De vrouw van Simon Keizer, Annemarie, heeft op haar Instagram een prachtige foto van haar groeiende babybuik gedeeld.

”❣ @ikensimon #babykeizer#growingbelly#love#miracle.” schrijft Annemarie bij de foto.

Een bericht gedeeld door AnneMarie Keizer (@mrskeizer) op 27 Mrt 2017 om 8:47 PDT

Babynieuws

Simon maakte tijdens een van zijn concerten in Ahoy bekend dat ze voor het eerst ouders worden. Wanneer Annemarie precies is uitgerekend is niet bekend.

Bron en beeld: Show.nl