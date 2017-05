Annemieke en haar dochter (12) kregen een ernstig auto-ongeluk

Vorig jaar is het aantal verkeersdoden opnieuw toegenomen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) is die stijging vooral te wijten aan te hogen snelheden, rijden onder invloed én het gebruik van de smartphone in het verkeer. Annemieke (46) en haar dochter werden een aantal jaar geleden aangereden. “Het hoofd van de bestuurder was gebogen, alsof ze naar haar mobiele telefoon keek.”

In Libelle’s rubriek De dag nadat vertelt Annemieke haar verhaal.

Annemieke: “De geluiden van het ziekenhuis maken me wakker. Mijn 12-jarige dochter is bij me gekropen, waardoor ik op het randje van het bed lig. Mijn lijf doet zeer, maar ik ben zo blij dat ze naast me ligt. Het had heel anders kunnen aflopen. Gisteren reden we langs de Kanaalweg. Vlak na een flauwe bocht gebeurde het. Een Land Rover kwam met tachtig kilometer per uur op ons af, op de verkeerde weghelft. Onze helft. Het hoofd van de bestuurder was gebogen, alsof ze naar haar mobiele telefoon keek. In een reflex claxonneerde ik nog, maar er was geen ontkomen aan. Met een enorme klap botsten onze wagens frontaal op elkaar. Daarna werd het doodstil. In de verte hoorde ik een claxon en ik tilde mijn hoofd op uit de airbag. Ik keek naar Lotte. Haar hoofd lag bewegingloos in de airbag, ik wist zeker dat ze dood was. Dit was het dan. Ik ben haar kwijt, schoot door me heen. Maar ineens kwam ze overeind en gilde: ‘Wat een trut! Het is haar schuld, zij reed verkeerd!’”

Twee smurfen

“Moeizaam kom ik uit bed. Ik strompel langs de muur naar de badkamer, ik heb behoefte aan een douche. Lotte gaat met me mee. Als we onder de douche staan, krijgen we de slappe lach. We lijken wel twee smurfen, zo blauw zijn we. Over onze bovenlijven lopen diagonale brandwonden van de veiligheidsgordels. Na het douchen komt een arts langs voor controles. Lotte heeft een gekneusde nier en gisteren plaste ze bloed. Ik had een flinke hoofdwond en viel door de shock en het bloedverlies telkens flauw. Maar nu zien onze bloedwaarden er weer normaal uit. We mogen langer in het ziekenhuis blijven, maar ik wil naar huis.”

De schrik van zijn leven

“Het was een verschrikkelijk ongeluk. Het is een wonder dat Lotte en ik op eigen kracht uit de auto zijn gekomen. Terwijl ik hevig bloedend op de straat ging liggen, keek ik naar de auto. Er was niet veel meer van over. Ik zag omstanders te hulp schieten. Een onbekende man ontfermde zich over mijn gillende dochter. Ik vroeg waarom mijn dochter zo bleef gillen. ‘Dat komt door je hoofdwond. Je blijft maar bloeden’, was het antwoord. Toen kwamen de ambulances en met een nekbrace om werd ik afgevoerd. Ik moest Lotte achterlaten, zij ging met een andere ambulance mee. Mijn man kreeg de schrik van zijn leven toen de politie hem belde dat zijn vrouw en dochter een ernstig auto-ongeluk hadden gehad.”

‘Sorry voor het ongemak’

“Dankbaar dat we er zo goed uit zijn gekomen, rijdt mijn man ons tegen de middag naar huis. Stilletjes zitten Lotte en ik tegen elkaar aan. Even later wordt er een bos bloemen bezorgd door de veroorzaker van het ongeluk. Sorry voor het ongemak, staat er op het kaartje. Ongemak? Hoe haalt ze het in haar hoofd? We hebben de dood in de ogen gekeken, waarschijnlijk doordat zij met haar telefoon bezig was. Ik smijt de bloemen en het kaartje in de groenbak.

Aan het einde van de middag rijden we met z’n drieën over dezelfde weg, langs het kanaal. ‘Weet je het zeker?’, vraagt mijn man. ‘Ja’, zeg ik. ‘We moeten hier doorheen. Ik wil niet in angst leven.’ Op de plek van het ongeluk zie ik donkere vlekken in het asfalt. Mijn opgedroogde bloed, denk ik. Lotte en ik kijken er met verbazing naar. Pas op de terugweg wordt het me te veel. Ik realiseer me dat het heel anders had kunnen lopen.”

Interview: Anne-Gine Goemans (2012).