Annick wil meer begrip voor haar psychische aandoening

Briefschrijfster Annick vindt dat ze door haar psychische problemen vaak respectloos wordt behandeld. “Kijk eens door de littekens van mij en anderen heen.”

Onbekend maakt onbemind

Iedereen kent wel iemand die niet zo lekker in zijn vel zit, maar als dat ‘niet zo lekker’ uitbreidt naar een depressie of een psychische stoornis, dan deinzen mensen al snel achteruit. Zelf heb ik borderline, PTSS, boulimia en ik automutileer. Ik loop regelmatig tegen heel veel onbegrip aan en respectloze opmerkingen zijn mij ook niet onbekend. Ik zou zo graag wat meer aandacht willen voor ons. Wij, die écht niet voor onze lol in de psychiatrie zitten. Dagelijks vechten we voor een beter bestaan.

Zo vind ik het bijvoorbeeld veel prettiger als mensen vragen waarom ik littekens op mijn armen heb in plaats van dat ze gaan staren, wijzen of zelfs lelijke opmerkingen maken achter mijn rug om. Dat maakt me zo verdrietig. Ook het aangaan van nieuwe vriendschappen met ‘normale’ mensen is vaak erg lastig want ja, hoe leg je uit dat jij niet altijd even vrolijk bent? En dat je niet kunt blijven logeren na een meidenavondje film kijken omdat je in de kliniek moet slapen?

Gelukkig heb ik een paar beste vriendinnen waar ik echt alles mee kan bespreken en zij zullen niet oordelen. Het is ontzettend makkelijk om heel snel een oordeel te hebben over mensen die anders zijn dan jij. Daarom zou ik mensen willen vragen: kijk eens door de littekens van mij en anderen heen. Want we zijn niet alleen maar zielig. Leer ook eens onze leuke en lieve kanten kennen.

Annick

BEKIJK OOK: Spiritueel vlogger Manon legt uit hoe je een betere luisteraar wordt.

LEES OOK:

Beeld: iStock