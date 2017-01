Vrouw overwint eetstoornis en toont dansend haar ‘nieuwe lijf’

Twee jaar geleden volgde de 23-jarige Megan Crabbe nog het ene crashdieet na het andere en speurde ze Instagram af voor fitness-inspiratie. Tijdens die zoektocht stuitte ze op de hastag #bopo, een beweging voor en door vrouwen die positief zijn over hun lijf. Het zou het leven van de voormalig anorexia-patiënt voorgoed veranderen…

De Britse Megan zag foto’s van vrouwen in alle leeftijden, vormen en maten. “Het was de eerste keer in mijn leven dat ik besefte dat het ook oké is om blij te zijn met je lijf”, vertelt Megan in een interview met Cosmopolitan.

Een foto die is geplaatst door Megan Jayne Crabbe 🐼 (@bodyposipanda) op 7 Dec 2016 om 12:37 PST

Sondevoeding

Een overwinning voor iemand die vanaf haar 14e tot haar 16e met enige regelmaat werd opgenomen in ziekenhuizen en klinieken voor eetstoornissen. “Mijn dieptepunt was toen ik in het ziekenhuis was en mijn ouders me vertelden dat ik aan de sondevoeding moest omdat ik het anders niet zou overleven”, aldus Megan. “Ik heb ontzettend veel geluk gehad dat ik nog leef.”

Een foto die is geplaatst door Megan Jayne Crabbe 🐼 (@bodyposipanda) op 9 Jan 2017 om 11:09 PST

De hoogste tijd

In de bijna 10 jaar die volgden bleef Megan worstelen met haar zelfbeeld, tot ze zicht stortte op de #bopo beweging en zelfs video’s plaatste waarin ze in haar ondergoed aan het dansen is. “Ik heb mijn lijf lang genoeg gehaat”, aldus Megan. Tijd om het te vieren.

Een foto die is geplaatst door Megan Jayne Crabbe 🐼 (@bodyposipanda) op 31 Dec 2016 om 12:06 PST

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock