Ben je ook zo nieuwsgierig hoe de baby van jou en je partner eruit zal zien? Deze app beweert dat-ie dit voor je kan voorspellen.

Het klinkt zo leuk: je uploadt een foto van jezelf en van je partner en vervolgens krijg je een plaatje van hoe een baby van jullie samen eruit zou zien.

Wonderlijke foto

Dat dachten Tiffany Holloway en haar vriend Darius Moore ook. Ze downloadden een iPhone-app en daar rolde deze wonderlijke foto van hun ‘baby’ uit. Het resultaat deelden ze op Twitter en sindsdien gaat de app viral.

So me and my bf wanted to see what our future baby would look like & LET ME TELL YOU PAID 99 CENTS FOR A BABY GENERATOR FOR THIS BULLSHIT!! pic.twitter.com/tIshcXm0cF

— Bay not Bae (@BayHolloway) 12 maart 2017