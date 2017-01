Dit zijn de broers van Arie Boomsma

Presentator Arie Boomsma (42) komt uit een gezin van 5 kinderen. Met zijn jongere broers Klaas en Sytze staat hij nu met een interview in het tijdschrift ‘LINDA.’, waarin ze vertellen over de drugsverslaving die Klaas en Sytze overwonnen en over hun band als broers.

Op de Instagram-pagina’s van de mannen is wel duidelijk dat Arie niet de enige sportieveling is in het gezin Boomsma. Broer Klaas is hardlooptrainer en Sytze werkt als duikinstructeur in Egypte en is dol op boksen.

Arie kreeg in februari vorig jaar een dochtertje met zijn vrouw Romy. Het meisje heet Bobby Jo.

Room en Bob, klaar voor de winter. Een foto die is geplaatst door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 7 Jan 2017 om 12:44 PST

Bron: Instagram. Beeld: Liselore Chevalier