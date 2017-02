Groot feest in huize Boomsma

Een gezellige dag voor presentator/sportgoeroe Arie Boomsma (vanaf 0.40 te zien in bovenstaande video) en zijn vrouw Romy, want hun dochtertje Bobby Jo is vandaag een jaar geworden.

Arie deelt dit lieve kiekje van de jarige Jet op zijn Instagram en schrijft erbij: “Dit kleine diertje is jarig vandaag. Hoera.”

Dit kleine diertje is jarig vandaag. Hoera! Een foto die is geplaatst door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 1 Feb 2017 om 12:14 PST

LEES OOK:

Bron: Shownieuws. Beeld: Liselore Chevalier