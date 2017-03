Moeder brengt as overleden dochtertje (4) op speciale manier thuis

Moeder Sarah verloor haar 4-jarige dochtertje Ellie onlangs aan hersenkanker. Het meisje werd gecremeerd en toen was het moment daar om haar as mee naar huis te nemen. En dat deed Sarah op een doodgewone en tegelijkertijd heel bijzondere manier.

De Amerikaanse Sarah plaatste de doos waar Ellies as tijdelijk inzit tot de urn klaar is in het kinderzitje op de achterbank van haar auto. Ze deelde de foto op Facebook en schreef erbij: “Zo bracht ik je laatst naar huis. Ik was bang, maar jou vastzetten in het kinderzitje voelde ook heel normaal. Toch is dat het niet, dit is niet zoals het hoort. Jij zou hier moeten zijn.”

Je lach

Voor de doos, wat door de versieringen echt een klein monumentje is geworden, legde Sarah de paarse zonnebril van haar dochter omdat ze die vast op had willen zetten. Ellies hersentumor werd ontdekt toen ze slechts 4 maanden oud was en door middel van chemo is ze toch nog 4 jaar oud geworden. Een leven vol ziekenhuisbezoeken, maar haar leven was nog zoveel meer dan dat. “Ik wil je lach en je vrolijke hartje terug”, schrijft Sarah. “Ik zal voor altijd dankbaar zijn dat ik jouw moeder mocht zijn.”

In mijn armen

“De dood is zo egoïstisch, meisje. Ik weet dat je nu op een mooiere plek bent, maar tegelijkertijd is er geen beter plek dan in mijn armen. Ik weet dat je nu gelukkig bent en geen pijn meer hebt, maar ik zou toch het liefste willen dat je hier was.” Het is 2 maanden geleden dat Ellie stierf en Sarah is vastberaden iets te doen voor andere kinderen met ongeneeslijke kanker. “Ik zal vechten zodat er geen moeder meer zal zijn die de as van haar kind in een kinderzitje hoeft te zetten.”

