Astrid Holleeder wil graag getuigen tegen haar broer Willem Holleeder

Een aantal weken geleden verscheen er in Libelle een interview met Astrid Holleeder waarin ze vertelt over haar leven sinds ze getuigt tegen haar broer. Aan Brandpunt vertelt Astrid meer over de rechtszaak. (tekst gaat verder onder video)

Aan Libelle vertelde Astrid al dat ze sinds ze tegen haar broer is gaan getuigen ergens in Nederland ondergedoken leeft. Ze draagt buiten de deur een kogelvrij vest en rijdt in een gepantserde auto. Ze ontmoet maar weinig mensen en Brandpunt kon haar daardoor enkel schriftelijk een paar vragen stellen. Op de vraag wat op dit moment het doel is waar ze naar uitkijkt, antwoordt Astrid: “Ik heb een doel. Ik wil graag ten overstaan van een rechter getuigen en het ziet ernaar uit dat dat eindelijk de komende maanden gaat gebeuren.” Spannend is dat wel, maar zelf zegt ze goed met de spanning om te kunnen gaan omdat ze daar aan gewend is.



Astrid kan op dit moment niet spontaan afspreken met vrienden. “Ik moet bij alles wat ik doe, nadenken over mijn veiligheid, maar ook over de veiligheid van de ander”, zegt ze daarover. Dinsdag 14 februari is er in het programma Brandpunt een profiel van Astrid Holleeder te zien waarin familie en vrienden voor het eerst praten over haar situatie. De uitzending is om 20.25 uur te zien op NPO 2.

