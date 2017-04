Krista heeft 2 baarmoeders en vagina’s

Krista Schwab heeft een zeldzame aandoening waardoor ze 2 baarmoeders, vagina’s en baarmoederhalzen heeft. Artsen vertelden haar dat ze nooit moeder zou kunnen worden, maar niets bleek minder waar.

De 32-jarige uit Washington kreeg in haar tienerjaren te horen dat ze 1 van de 3000 vrouwen is met uterus didelphys: een dubbele baarmoeder. Volgens de doctoren zou deze aandoening er in Krista’s geval voor zorgen dat ze nooit zwanger zou raken. Het was dan ook een van de dingen die ze haar man moest vertellen toen ze hem op haar 20e ontmoette. “Jarenlang hebben mijn man en ik gehuild, gebeden en gedroomd dat we toch kinderen zouden krijgen. We wilden het zo ontzettend graag”, vertelt Krista in een interview met The Sun.

2 vagina’s

Op haar dertigste ontdekte Krista dat ze niet alleen 2 baarmoeders, maar ook 2 vagina’s heeft. “Ik voelde tijdens de sex of wanneer ik een uitstrijkje liet doen altijd wel dat mijn vagina uit 2 delen bestond, maar ik dacht dat iedere vrouw dit had”, aldus Krista.

Zwangerschapstest

Hoewel de Amerikaanse altijd was verteld dat ze geen kinderen kon krijgen, bleef ze het proberen. Na meerdere miskramen werd ze afgelopen december plotseling zwaarder. “Ik kocht mijn triljoenste zwangerschapstest en mijn man vond het zonde van het geld, maar toen bleek hij positief. Huilend van geluk ben ik op de vloer gaan liggen.”

Inspireren

Krista en haar man verwachten in augustus hun zoontje, dat waarschijnlijk ter wereld zal moeten komen middels een keizersnede. “Na 10 jaar proberen is het eindelijk gelukt. Ik wil met mijn verhaal andere vrouwen met een dubbele baarmoeder inspireren om in wonderen te geloven. Want als je dat niet doet, zal het nooit gebeuren.”

