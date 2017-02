Ongeluk baasje wordt Jack Russell Fleur fataal

Wat een fijne wandeling had moeten worden, liep uit op een drama. Jack Russell Fleur werd uitgelaten in het bos in Nunspeet toen er een boom op haar bazin viel. De vrouw werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar het hondje was zo geschrokken dat hij er vandoor ging. Een paar uur later werd ze dood gevonden.

“We denken dat Fleur in schok is geraakt door de klap”, vertelt Maarten, de echtgenoot van de gewonde vrouw, aan De Stentor. Hij plaatste een bericht op een Facebookgroep die als doel heeft om vermiste honden zo snel mogelijk terug te vinden. Maarten was verrast hoeveel hulp hij kreeg naar aanleiding van zijn oproepje. “Meer dan twintig man ging de straat op, en dat terwijl het zo hard regende.”

Onder een auto

Helaas leverde de zoektocht naar viervoeter Fleur niet op waar ze op hoopten. Het beestje kwam onder een auto. Met de gewonde bazin gaat het volgens De Stentor naar omstandigheden goed.

