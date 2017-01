Waarom de hoogbejaarde Baba Lena een ster op het internet aan het worden is

Dat je nooit te oud bent om de wereld te ontdekken, bewijst Baba Lena (89) uit Rusland. Zes jaar geleden besloot de oude Russische dame om verre reizen te maken. Via Instagram houdt ze een paar duizend volgers op de hoogte van haar avonturen.

De vakantiekiekjes van oma Baba zijn bij veel mensen mateloos populair. Hoe leuk is het om deze kwieke bejaarde dame op de meest exotische plekken te zien genieten. Een wandeling in Dubai of een tochtje op de scooter in Vietnam, niets is Baba te gek.

Tijd- en geldgebrek

In de jaren ’70 had de vrouw uit Krasnoyarsk wel Praag, Polen en Oost-Duitsland bezocht, maar ze stopte met vakanties naar het buitenland vanwege tijd- en geldgebrek. Zes jaar geleden, op 83-jarige leeftijd, besloot ze daar verandering in te brengen. Inmiddels is ze in Turkije, Tsjechië, Vietnam, Thailand en Israël geweest.

Beroemdheid

Na een ontmoeting met de populaire Russische reisblogster Ekaterina Papina, werd Baba Lena een sensatie op Instagram. Onder de naam ‘Babushka_1927′ plaatst ze haar foto’s en in de omschrijving noemt ze zichzelf een beroemdheid.

Niets te vrezen

Baba Lena reist altijd alleen. “Het is eenvoudig nieuwe vrienden te maken, omdat veel mensen mijn vermogen om te reizen op deze leeftijd bewonderen. Ze helpen mij graag en nemen mij dan op sleeptouw naar restaurants of de zee”, vertelt ze aan The Independent. “De grootste levensles die ik heb geleerd, is dat er veel soorten mensen op de wereld zijn. Er is niets te vrezen, want je kunt maar één keer doodgaan en iedereen gaat toch een keer dood.”

90 jaar

Baba Lena is nog lang niet uitgereisd. Het volgende tripje staat gepland op haar 90-jarige verjaardag in april. Dan vliegt ze naar de Dominicaanse Republiek.

👒👙🏊😜 #babushka1927 #babalena #бабалена Een foto die is geplaatst door Баба Лена Ерхова (@babushka_1927) op 2 Jan 2017 om 6:11 PST

Спасибо за чудесное фото @natellai ___________________ Вот так приезжаешь на Monkey beach, а там неожиданно встречаешь Бабу Лену 🙂 к обезьянкам бабушка не пошла, но созерцала с удовольствием. А я тем временем немного представила своё будущее 👵🏻 #babalena #babushka1927 #babushka_1927 #бабалена #еленаерхова #бабаленапутешествует #островсокровищпхукет Een foto die is geplaatst door Баба Лена Ерхова (@babushka_1927) op 10 Jan 2017 om 7:31 PST

LEES OOK:

VIDEO:

Bron: AD, beeld: Instagram Baba Lena